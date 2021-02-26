عقيلة صالح: مجلس النواب سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية «إذا قُدمت بالشكل المناسب»

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبد الحميد دبيبة «إذا قُدمت بالشكل المناسب»، مؤكدا أن غالبية أعضاء لجنة الـ75 غير منتخبين.

وشدد صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي في الرباط اليوم، أن الدعوة لجلسة منح الثقة اختصاص رئاسة مجلس النواب، متمنيا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.

وشدد صالح، على أن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.

وتابع أن مدينة سرت تقع «وسط ليبيا وخالية من الميليشيات المسلحة والمتطرفة» ويوجد فيها لجنة (5+5)، مؤكدا: «نريد أن يكون منح الثقة وكذلك رغبة الأمم المتحدة، في منح الثقة للحكومة في سرت لكن إن تعثر ذلك سيكون الاجتماع في طبرق».

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