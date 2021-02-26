اهتمام أميركي باستقرار وتنمية الجنوب الليبي

تحدث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الجمعة، مع عيسى عبد المجيد منصور من الكونغرس التباوي، حول أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الوطنية.

وقالت السفارة الأميركية بحسابها الرسمي في “تويتر”، إن مباحثات نورلاند ومنصور تأتي ضمن المشاورات الواسعة التي تجريها السفارة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين.

يذكر أن المجلس الرئاسي الجديد، عقد الأسبوع المنصرم، في مدينة طرابلس، اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب الليبي عن الجنوب.

كما أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، العمل بجدية، خلال هذه الفترة، على إصدار قرارات للحدّ من المركزية والعناية بالجنوب الليبي.

وأشار “الدبيبة” في تغريدة سابقة عبر حسابه الرسمي، إلى أن الجنوب سيكون من أولويات عمل الحكومة، خصوصًا في مجالات الصحة والبنية التحتية والمنشآت النفطية.

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