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عمران: يجب اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية في الحكومة الجديدة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

شددت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، على ضرورة اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، لحمل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، رغم الضغوطات القوية على هذه الحكومة.
وأوضحت عمران في تصريح صحفي أن الضغوطات تأتي من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح، وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، مشيرة إلى أنه في حال الفشل سيوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددا.

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  • الليبيين بهذه الحكومه قد غمسوا في الطين ولا يهم الليبيين من يحمل الحقائب فالتفصيله التي فصلتها عليهم استيفاني في جنيف قد راعت رغبة وتطلعات الأخوان ورغبة وتطلعات سيدهم اردوغان فآتت بتفصيله علي مقاس ورغبة هؤلاء فالأختيار المهم فات علي الليبيين فالقلب لهذه الحكومه اخواني والهوي اردوغاني

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