عمران: يجب اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية في الحكومة الجديدة

شددت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، على ضرورة اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، لحمل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، رغم الضغوطات القوية على هذه الحكومة.

وأوضحت عمران في تصريح صحفي أن الضغوطات تأتي من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار، بالإضافة إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح، وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، مشيرة إلى أنه في حال الفشل سيوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددا.

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