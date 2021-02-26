“تشكيليو ليبيا” يبدعون بملتقى الفن في صبراتة

انطلق بمركب تليل السياحي في صبراتة، ملتقى الفن التشكيلي الليبي تحت شعار (الامن والسلام بريشة فنان)، بتنظيم مكتب الريادة والابتكار بجامعة صبراتة.

ويشارك في الملتقى فنانون من شرق ليبيا وغربها وجنوبها شكلوا لوحة رائعة بتمازج الأعمال الفنية المختلفة لرسم فيسفساء جميلة الألوان، يجمعهم الفن تحت سقف واحد في مجموعة من الورش الفنية.

وحظي ملتقى الفن التشكيلي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فاعلة، كما أنتج المشاركون فيه أعمالا ريادية وكان فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك.

ومن شأن هذه خطوة لفت الانتباه والتذكير لما يحمله الفن من رسالة سامية وأداة لنقل الرسائل والمكنونات بعيدا عن الكلام المنطوق ليكون لغة مشتركة ليست لأبناء البلد الواحد فقط بل للعالم أجمع فالإبداع دوما يصلح ما قد يفسده الدهر.

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