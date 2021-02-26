ليبيا الان

“تشكيليو ليبيا” يبدعون بملتقى الفن في صبراتة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلق بمركب تليل السياحي في صبراتة، ملتقى الفن التشكيلي الليبي تحت شعار (الامن والسلام بريشة فنان)، بتنظيم مكتب الريادة والابتكار بجامعة صبراتة.

ويشارك في الملتقى فنانون من شرق ليبيا وغربها وجنوبها شكلوا لوحة رائعة بتمازج الأعمال الفنية المختلفة لرسم فيسفساء جميلة الألوان، يجمعهم الفن تحت سقف واحد في مجموعة من الورش الفنية.

وحظي ملتقى الفن التشكيلي الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام بمشاركة فاعلة، كما أنتج المشاركون فيه أعمالا ريادية وكان فرصة لتبادل الخبرات والتشبيك.

ومن شأن هذه خطوة لفت الانتباه والتذكير لما يحمله الفن من رسالة سامية وأداة لنقل الرسائل والمكنونات بعيدا عن الكلام المنطوق ليكون لغة مشتركة ليست لأبناء البلد الواحد فقط بل للعالم أجمع فالإبداع دوما يصلح ما قد يفسده الدهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك