ليبيا تُكافح خطاب الكراهية بالعلم والتوعية

أقيمت في مدينة أوباري ورشة عمل حول مواجهة خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” السرد المضاد، السرد البديل”.

وشارك في الورشة عدد من نشطاء المجتمع المدني ومسؤولون من المجلس البلدي والاجتماعي، وتضمنت شروحا وافية عن تأثير خطاب الكراهية على مواقع التواصل وكيفية مناهضته عبر تدريب المستهدفين بإسلوب تفاعلي وهادف.

وتأتي هذه الورشة تزامنا مع ورش عمل تقام في مختلف المدن الليبية بهدف نبذ خطاب الكراهية وتعزيز دعائم المصالحة على منصات التواصل الاجتماعي.

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