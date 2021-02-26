بوريطة لـ عقيلة صالح: ليبيا تمر بمرحلة مهمة ومجلس النواب له دور أساسي فيها

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة، أن زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، للمملكة المغربية مهمة لدوره في مختلف مراحل التطور السياسي للملف الليبي

وقال بوريطة في كلمة خلال المؤتمر الصحفي، أن زيارة عقيلة صالح فرصة للاستماع إليه والتحاور معه، مؤكدا دعم المغرب لكل المؤسسات الشرعية في ليبيا.

وأوضح بوريطة أن ليبيا تمر حاليا بمرحلة مهمة، مبينا أن دور مجلس النواب خلال هذه المرحلة أساسي لشرعيته.

وأضاف بوريطة أنه أكد، في وقت سابق، لرئيس الوزراء المكلف، عبد الحميد الدبيبة، دعم المغرب لليبيا خلال هذه المرحلة المهمة.

وطالب بوريطة بأن تتشكّل الحكومة الجديدة في ظل الوئام بين الليبيين لتكون عنصرا لتوحيد المؤسسات لا تذكية الانقسامات والصراعات.

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