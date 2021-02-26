الدبيبة يسعى لـ”حد أدنى” من انقطاعات الكهرباء في الصيف

التقى رئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، برئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي.

وقال الدبيبة بحسابه في تويتر، إن اللقاء يأتي “في إطار الاستعداد لعمل الحكومة بالشكل الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامة إمدادات الطاقة بشكل عاجل”.

وأضاف الدبيبة “تقع علينا مسؤولية مشتركة لاستقبال الصيف بالحد الأدنى من الانقطاعات في الكهرباء”.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، حذّر، الشهر الماضي، من تداعيات وخيمة على أزمة الكهرباء في الذروة الصيفية القادمة؛ جراء التأخر في إنجاز بعض المشروعات المهمة.

وحث شكشك خلال اجتماع موسع مع الشركة العامة للكهرباء، الأطراف المعنية المتمثلة في المجلس الرئاسي والمصرف المركزي على ضرورة الإسراع في اعتماد الميزانيات وتسييلها، حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تنفيذ المشاريع المتوقفة وتتجنب تحميل المواطن مزيداً من العناء.

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