تونس ترصد ثلاث سيارات تهريب قادمة من ليبيا

قامت التشكيلات العسكرية التونسية، برصد ثلاث سيارات تهريب قادمة من ليبيا تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة ببرج الخضراء, جنوب البلاد.

وأفاد بلاغ لوزارة الدفاع التونسية، بأنه بتدخل التشكيلات العسكرية العاملة بالمنطقة وإطلاقها أعيرة نارية تحذيرية عادت السيارات المذكورة وتوغلت بالتراب الليبي.

ولفتت المصادر إلى أنه بتمشيط المنطقة عثرت الوحدات العسكرية على 15 ألف قرص من دواء “بريقابلين”, تم الاحتفاظ بها لدى الجانب العسكري في انتظار تسليمها لاحقا إلى المصالح الديوانية.

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