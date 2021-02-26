“السفارة الأمريكية”: نورلاند يبحث مع عيسى منصور التنمية في الجنوب الليبي

ناقش سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، أحوال الجنوب الليبي مع عيسى عبد المجيد منصور من الكونغرس التباوي.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إن نورلاند ومنصور تحدثا عن أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الليبية.

وأشارت السفارة إلى أن مباحثات نورلاند ومنصور تأتي ضمن المشاورات الواسعة التي تجريها السفارة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين.

يذكر أن المجلس الرئاسي الجديد، عقد الاثنين الماضي اجتماعا في مدينة طرابلس، مع أعضاء مجلس النواب الليبي عن الجنوب.