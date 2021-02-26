مصدر مطلع يكشف عن اسماء الوزارات التي تعطل اعلان التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا

كشفت مصدر مطلع، عن ثلاث حقائب وزارية هي التي تعطل رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، من اعلان التشكيل الوزاري الجديد في ليبيا.

وقال المصدر بحسب وسائل اعلام فإن هذه الوزارات هي الدفاع، الداخلية، والمالية، و”الدبيبة” يحاول كسب الوقت الممنوح له من قبل لجنة الحوار لتشكيل الحكومة بإعلان تسليم هيكلية الحكومة لرئاسة مجلس النواب، وليس أسماء الوزراء؛ بسبب تعثر حسم أمر الوزارات الثلاث.

وتُشير المعلومات الأولية إلى أن حقيبة وزارة الدفاع في طريقها لصالح إحدى الشخصيات التابعة للجيش الوطني، بينما يتشبث الجنوب بحقيبتيْ الداخلية والمالية؛ بسبب تمسّك عقيلة صالح بمنصبه كرئيس لمجلس النواب، الذي التفتت عيون الجنوب نحوه، بعد توزيع منصبيْ رئاسة المجلس الرئاسي والحكومة على المنطقتين الغربية والشرقية.

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