حملة لتعقيم مؤسسات تعليمية في سبها

قام عدد من أعضاء تجمع “لم الشمل” بالتعاون مع “جمعية الهلال الاحمر” فرع سبها، بحملة تعقيم ورش بالمطهرات لمدرسة “علي بن ابي طالب” بحي المنشية.

واستهدفت حملة التعقيم مكاتب المدرسة والفصول والمرافق الصحية احترازا ومنعا لانتقال عدوى “فيروس كورونا لكون المدرسة تصنف من المدارس ذات الكثافة العالية.

ويحرص القائمون على هذه الحملة بشكل كبير على الحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدرسة والتي يتجاوز عدد الطلاب فيها 900 طالب تم تقسيمهم الى مجموعتين للتقليل من الازدحام.

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