شركة الكهرباء: سرقة الأسلاك النحاسية مازالت مستمرة من قبل الخارجين عن القانون

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، أن مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة أسلاك مسافة 600 متر على خط صلاح الدين من 220 الحرشة التابع إلى إدارة توزيع الغربية وسرقة أسلاك مسافة 700 متر على خط المقبرة تفريعة فرج شنيبة بدائرة توزيع الكريمية بالإضافة إلى سرقة 1650 متر على خط النادي تفريعة الحشان 2 بدائرة توزيع السواني، مضيفة أن سرقة الأسلاك النحاسية أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين .

وأوضحت شركة الكهرباء في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن ظاهرة سرقة الأسلاك النحاسية مازالت مستمرة من قبل بعض المارقين الذين استطابوا الحرام والكسب غير المشروع على حساب إلحاق الضرر بالمواطن والشركة.

وطالب البيان كافة الجهات بالتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي ارتفعت مؤشراتها وأصبحت قضية تخص الجميع، مبينا أن الأمر يستدعي ضرورة استئصالها ومعالجتها بحسم من خلال فرض القانون ومحاربة المخالفين ومرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة حفاظاً على مكونات شبكة التوزيع التي تهدد بالانهيار.

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