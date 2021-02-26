الاتحاد الأوروبي يطلق مشروع فاعلة لتمكين النساء

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا مشروع فاعلة، لتمكين المرأة وتعزيز إدماجها في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ليبيا.

وأوضحت البعثة أن المشروع الذي تبلغ تكلفته مليونا ومئة ألف يورو سيجمع القيادات النسائية ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد، لإنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني وممثلي القطاع الخاص وصناع القرار بهدف الدعوة إلى إشراك النساء في المناصب القيادية، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية ومركز جسور للدراسات والتنمية سينفذان المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا