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الدبيبة يلتقي رئيس مجلس إدارة العامة للكهرباء لبحث هذه الملفات

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2021

التقى اليوم الجمعة رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي لبحث مشاغل الليبيين وإشكالية الانقطاعات المتكررة للكهرباء.

وقال الدبيبة في بلاغ له إن اللقاء يأتي “في إطار الاستعداد لعمل الحكومة بالشكل الذي يسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامة إمدادات الطاقة بشكل عاجل.

وأضاف الدبيبة أن المسؤولية مشتركة وتقع على الجميع “لاستقبال الصيف بالحد الأدنى من الانقطاعات في الكهرباء”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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