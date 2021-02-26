فخامة رئيس مجلس النواب: نتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات من جميع أنحاء البلاد

الرباط 26 فبراير 2021 (وال)- صرح فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الجمعة، إن مجلس النواب يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة، تضم كفاءات من جميع أنحاء البلاد.

وقال فخامته خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة المغربية الرباط – مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة – إن “مجلس النواب سيعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة المؤقتة، حيث سيقرر البرلمان خلالها بكل حرية ما سيراه في مصلحة البلاد، فإن منح الثقة للحكومة؛ ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد”.

وأضاف فخامته أن هذه المرحلة في ليبيا؛ هي مرحلة لتسوية الخلافات بين مختلف الفرقاء الليبيين، ويجب أن تضم الحكومة المؤقتة؛ كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة للخروج من الأزمة.

وأشار فخامته إلى أن مجلس النواب الليبي؛ يريد من الحكومة المؤقتة أن تلبي احتياجات الشعب الليبي، وذلك بتوفير الغذاء والدواء والسيولة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه في المغرب بشأن التعيين في المناصب السيادية.

وبشأن تعرض ليبيا منذ بداية أزمتها لمشاكل وتدخلات أجنبية ومحاولات لزرع الفتنة بين الفرقاء، قال فخامته إنه في أبريل عام 2020، تم اقتراح مبادرة تقوم على تقاسم السلطة التنفيذية والمناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة المكونة للبلاد، وسيتم العمل على تنفيذها خلال الأيام القادمة.

وأعرب فخامته عن امتنانه للمغرب، ملكًا وحكومة وشعبًا، على الاهتمام والتواصل الدائمين بشأن الملف الليبي، ومساهمته في تسوية الأزمة الليبية. (وال- الرباط) إ م/ ر ت

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