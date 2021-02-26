ملتقى الحوار: ملتزمون بموعد الانتخابات بغض النظر عن سير عملية تشكيل الحكومة

ومن الردود الصادرة بعد المؤتمر الصحفي الذي أجراه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، المتعلق بهيكلة حكومته، أصدر أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بيانا أكدوا فيه على عدد من النقاط، منها التزامهم بعدم المشاركة في مشاورات اختيار أعضاء الحكومة، والتزامهم بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر موعدا لإجراء الانتخابات بغض النظر عن سير عملية تشكيل الحكومة.
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قناة ليبيا
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