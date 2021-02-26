السايح: تنظيم الاستفتاء على الدستور قبل انتخابات 24 ديسمبر “مستحيل”

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الجمعة، استحالة تنظيم الاستفتاء على مسودة الدستور، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وقال السايح في تصريحات صحفية إن الاستفتاء على مسودة الدستور حتى وإن تم التصويت عليها بنعم، فستحتاج إلى 11 شهرًا كمرحلة تمهيدية تلي المرحلة الانتقالية لاعتماد الدستور الجديد وتنفيذه، مبينًا إنه إذا صوّت أحد الأقاليم الثلاثة بـ”لا” فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى.

وأضاف السايح أن هذا سيجعل تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021م، أمرًا مستحيلاً من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيله لما بعد الانتخابات.

وكان السايح قد كشف أوجه الاختلاف بين الاستفتاء علي الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة المرتقبة في 24 ديسمبر القادم، موضحًا أن الانتخابات مرحلة انتقالية رابعة وليست مرحلة استقرار التي سيتبناها المسار الدستوري.

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