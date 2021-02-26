مصادر: أزمة الخطوط التونسية تتفاقم وفتح المجال مع ليبيا جزء من الحل

أكّد المستشار التونسي في التسيير الاستراتيجي محمد نضال الباطيني، أن جزء من حل أزمة الخطوط التونسية هي السماء المفتوحة، وفرصة للمطارات التونسية أن تأتي بأموال توضع في المكان المناسب، إذ إنّ حلّ الخطوط التونسية ليس تونسيا فقط، حيث إنّ المنح ليست مشكلة والحل مع بقية الشركاء الدوليين.

وأوضح الباطيني، أنه أصبح الحديث عن الخطوط التونسية موضوعا يهم كل المؤسسات العمومية، وهذا خطأ لأنّه يجب الحديث عن هذا الملف بعينه بقطع النظر عن بقية المؤسسات ، قائلا: خطة الإنقاذ موجودة والكل متفق عليها.. لكن على الدولة أن ترد على سؤال ماذا تريد أن تفعل بالخطوط التونسية؟.

وتابع الباطيني، بالقول إن هناك عدة نفقات للخطوط التونسية، لم يقع تقييم ضررها بعد استغلال الدولة لها وهناك عدة التزامات أثقلت الخطوط التونسية.

وقارن الباطيني وضعية الخطوط التونسية بالدول الأخرى معتبرا أنّ بقية الدول لديها رؤيتها الخاصة، وإذا قارنناها مع الخطوط المغربية، فإنّ مدير هذه الأخيرة على رأسها منذ 10 سنوات، في حين أنّنا في تونس شهدنا 6 مدراء عامين في 10 سنوات، فالاستقرار عامل مهم.

وأشار الباطيني إلى أنّ المناخ غير جاهز حاليا للإصلاح، والرؤية لا يجب أن تقتصر على الخطوط التونسية بل على الفاعلين في الطيران المدني، وأن تكون لنا رؤية لسنة 2050، مشددا على ضرورة أن تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر الباطيني أنّ هذه ضرورة وليست خيارا، حيث أكد أنه لا حل يخيف ما دام الجميع سيجلس على الطاولة نفسها، لكن يخيف حين يأتي الحل من خارج الطاولة، ورب ضارة نافعة أنه عرفت أزمة الخطوط التونسية الأخيرة لأنها وضعتها على قائمة الأولويات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24