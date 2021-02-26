قناة “الغد” تفقد الاتصال بمراسلها في طرابلس

أعلنت قناة “الغد”، مساء الجمعة، فقدان الاتصال بمراسلها في طرابلس، زياد الورفلي، عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الخميس.

وناشدت القناة، في بيان، المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة، بـ”بذل الجهود لمعرفة مصير زياد الورفلي، والعمل على حمايته والحفاظ على سلامته”.

كما حمّلت القناة، الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي، مسؤولية الحفاظ على سلامة الورفلي.

وتكررت حوادث الاخفاء القسري في طرابلس مؤخرا، ففي 18 فبراير الجاري اختطفت مجموعة مسلحة في العاصمة، الفنان الشباب رمضان سالم بالرحيم، المعروف بـ”ماني إغليسياس”.

واقتيد الفنان إلى جهة غير معلومة، بعد ساعات من إحيائه حفلاً فنيًا، في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس؛ بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير.

وفي مايو الماضي، دعت المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، السلطات الليبية وجميع أطراف النزاع إلى ضرورة حماية الصحفيين بما يكفل الحق في البحث عن المعلومة وتلقيها ونقلها إلى الناس، وقالت إن الإعلام المستقل الذي يمارس مهامه بعيدا عن الترهيب والتهديد هو أمر بالغ الأهمية لإرساء أسس الديمقراطية .

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