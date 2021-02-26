قناة الغد: اختفاء مراسلنا في طرابلس عقب انتهاء مؤتمر الإعلان عن الحكومة الجديدة

أعلنت قناة “الغد” الإخبارية عن فقدان الاتصال بمراسلها زياد الورفلي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت القناة الإخبارية التي تبث من لندن، إنها فقدت الاتصال بالورفلي عقب مشاركته أمس الخميس في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية.

وناشد إدارة القناة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بذل الجهود لمعرفة مصير مراسلها، وحملتهم مسئولية العمل على حمايته والحفاظ على سلامته.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.