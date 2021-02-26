لودريان يؤكد لـ الدبيبة و المنفي دعم فرنسا لاستكمال المرحلة الانتقالية

أعلنت الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية، جان إيف لودريان، أجري محادثات مع رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، ومع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان أكد للدبيبة والمنفي على دعم فرنسا الكامل لاستكمال المرحلة الانتقالية التي كلفهما بها منتدى الحوار السياسي الليبي، مشددا على رغبة فرنسا في أن تستعيد ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها.

وأكد لودريان على أهمية تأليف حكومة تمثل جميع الأطراف وتتسم بالمصداقية وفقًا لخارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي، مبينا أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات هو السبيل الوحيد الذي يكفل تنظيم الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020.

وطالب لودريان السلطة الجديدة بمباشرة إعادة فتح الطريق الساحلي وتفكيك المليشيات وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب على وجه السرعة.

وشدد لودريان خلال المباحثات على استعداد فرنسا لدعم العملية الجارية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومع جميع شركائها ولجنة متابعة قمة برلين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24