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لودريان يؤكد لـ الدبيبة و المنفي دعم فرنسا لاستكمال المرحلة الانتقالية

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الخارجية الفرنسية، أن وزير الخارجية، جان إيف لودريان، أجري محادثات مع رئيس الوزراء المكلف، عبدالحميد الدبيبة، ومع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان أن لودريان أكد للدبيبة والمنفي على دعم فرنسا الكامل لاستكمال المرحلة الانتقالية التي كلفهما بها منتدى الحوار السياسي الليبي، مشددا على رغبة فرنسا في أن تستعيد ليبيا كامل سيادتها ووحدتها واستقرارها.

وأكد لودريان على أهمية تأليف حكومة تمثل جميع الأطراف وتتسم بالمصداقية وفقًا لخارطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي، مبينا أن تشكيل حكومة بهذه المواصفات هو السبيل الوحيد الذي يكفل تنظيم الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021 وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقع برعاية الأمم المتحدة في 23 أكتوبر 2020.

وطالب لودريان السلطة الجديدة بمباشرة إعادة فتح الطريق الساحلي وتفكيك المليشيات وإخراج القوات والمرتزقة الأجانب على وجه السرعة.

وشدد لودريان خلال المباحثات على استعداد فرنسا لدعم العملية الجارية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومع جميع شركائها ولجنة متابعة قمة برلين.

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  • بصراحة الأمور واضحة للمواطن الي يصكروله في فمه بالفلوس – تقول يشحت من الدولة –
    شن مصلحة فرنسا في دعم حكومة جديدة لليبيا وليبيا دولة مسلمة …؟!!
    شن مصلحة قطر في الترحيب في حكومة جديدة لليبيا وقطر دولة تدعم الاٍرهاب .،؟!!
    شن مصلحة السعودية في دعم حكومة جديدة لليبيا والسعودية منعوا حتى الخجً الي هو فرض من شعاءر الدين على كل المسلمين .؟!!
    اولا اكيد تونس تنادي بالعلمانية وعملاء الاستعمار الي معظمهم نواب هالشعب الي يقتلوا فيه ويرسلون عليه القوة العسكرية لقمعهم واكل حقوقهم – وفقط يريدون تغطية الفساد الي حاصل في تونس بالاقتصاد الليبي بدعم فرنسي .
    وثانيا –
    قطر مصلحتهم نشر الفساد فدول الشمال الأفريقي فقط للحصول على فاءدة لدعم السياحة وكأي العالم المرتقب هناك .
    والسعودية الي كانت قبلك كل النسلمين ويحجون اليها بالملايين ويدعمون الاقتصاد هناك بعد الكورونا قالوا لا يريدون اي حجاج هناك وسيعملون فمحال السياحة لبلاد الحرمين والترفيه ونشر المحرمات هناك وأنهم يحتاجون لمبلغ 800 مليار لبناء شقق ومنتجعات في بلاد الحرم .
    وطبعا ليبيا كل دول الجوار يدعمون التقسيم للبلاد – وهذا يضعف القوة الفعلية لليبيا وهذا ما يفرحهم –
    وأنتم الليبيين لا تعلمون ولا تضعون حدود للتعاملات مع الدول الاخرى –
    ومن المهم ان تعرفوا في قرارة انفسكم ان هناك أعداء حقيقيين لليبيا من خلف الستار ولا يظهرون انفسهم –
    ولم تضع ليبيا اي أجراءات أمنية ولوجستية حتى للامن الخارجي والداخلي والاعلامي والثقافي والتربوي والتعليمي والصحي والديني – المتعلق بالليبيين والمجتمع المدني والثقافي والديني
    وهذا أشياء اهم من الانتخابات او الجري وراء الاموال والمناصب والأمور السطحية الي ممكن لا تدوم لا لوقت قصير –
    – والحكومة لها أعمالها وأهدافها ومسؤوليتها امام الوطن والمواطن – وهي ليست رداء ترتديه ثم تغيره على حسب هواك /او حسب إرادة الآخرين –
    وهذا أشياء داءما تغيب على العقول ذات النظرة المادية الأمور وقصر النظر وعدم الأكثرات والاهمال والتردد في اهد مواقف شجاعة تهم الدولة بشكل عام حتى يأتي الندم بعد فوات الاوان .
    والله المستعان عما يصفون .

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