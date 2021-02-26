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ضبط أكبر شحنة كوكايين في أوروبا (صور)

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضبطت الجمارك الألمانية 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورغ ويعتبر هذا أكبر اكتشاف لكمية كوكايين على الإطلاق في كل أوروبا.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات الألمانية معلومات من هولندا حول شركة مستوردة من روتردام لديها تجاوزات ومن خلال تتبع مسار الشحنة تبين أن الخمس حاويات طلبتها الشركة من باراغواي إلى هامبورغ حيث تم إكتشاف أكثر من 1700 علبة طلاء كبيرة الحجم تحتوي على حوالي 16 طنًا من الكوكايين.

وكشف رئيس مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ أن “قيمة المخدرات السوقية تتراوح بين 1.5 مليار و3.5 مليار يورو، اي ما بين 1.8 مليار و4.2 مليار دولار.

وحققت السلطات الأمنية الهولندية أيضًا مع الشركة المستوردة وضبطت يوم الأحد الماضي 7.2 طنًا أخرى من الكوكايين في أنتويرب (بلجيكا). ويوم الأربعاء، اعتقل في هولندا رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا على صلة بالقضية وهو الرئيس التنفيذي للشركة المشار إليها اعلاه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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