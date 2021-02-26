ضبط أكبر شحنة كوكايين في أوروبا (صور)

ضبطت الجمارك الألمانية 16 طنا من الكوكايين في ميناء هامبورغ ويعتبر هذا أكبر اكتشاف لكمية كوكايين على الإطلاق في كل أوروبا.

وفي التفاصيل، تلقت السلطات الألمانية معلومات من هولندا حول شركة مستوردة من روتردام لديها تجاوزات ومن خلال تتبع مسار الشحنة تبين أن الخمس حاويات طلبتها الشركة من باراغواي إلى هامبورغ حيث تم إكتشاف أكثر من 1700 علبة طلاء كبيرة الحجم تحتوي على حوالي 16 طنًا من الكوكايين.

وكشف رئيس مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ أن “قيمة المخدرات السوقية تتراوح بين 1.5 مليار و3.5 مليار يورو، اي ما بين 1.8 مليار و4.2 مليار دولار.

وحققت السلطات الأمنية الهولندية أيضًا مع الشركة المستوردة وضبطت يوم الأحد الماضي 7.2 طنًا أخرى من الكوكايين في أنتويرب (بلجيكا). ويوم الأربعاء، اعتقل في هولندا رجلاً يبلغ من العمر 28 عامًا على صلة بالقضية وهو الرئيس التنفيذي للشركة المشار إليها اعلاه.

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