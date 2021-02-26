بوريطة: الإسراع في تشكيل الحكومة يعتبر عنصرًا أساسيًا لتدبير المرحلة الانتقالية

الرباط 26 فبراير 2021 (وال)- أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اليوم الجمعة، أن المغرب يعتبر التسريع بتشكيل الحكومة المؤقتة في ليبيا؛ عنصرًا أساسيًا لتدبير المرحلة الانتقالية.

وقال بوريطة – خلال مؤتمر صحفي – عقده مع فخامة رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إن المملكة المغربية ترى في إخراج هذه الحكومة المؤقتة في الآجال ووفقًا للاتفاقات، عنصرًا أساسيًا لتوضيح الرؤية حول المسار السياسي الليبي.

وأكد بوريطة أن دور فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في المرحلة الانتقالية في ليبيا هو دور أساسي، انطلاقًا من المشروعية التي يتمتع بها ومن امتداداته الترابية وتمثيليته، وكذلك انطلاقًا من الدور الذي تخوله الاتفاقات الليبية، والنصوص القانونية التي اتفق عليها الليبيون لمجلس النواب، من أجل المُضي قُدمًا نحو تحديد معالم المرحلة الانتقالية التي ستؤدي لانتخابات ستحسم نهائيًا في مسألة الشرعية في ليبيا.

وأضاف بوريطة أن المغرب يعتبر أن هذه العملية؛ يجب أن تتم في جو من الوئام والانسجام بين الليبيين، وأن تكون عنصرًا لتوحيد المؤسسات والرؤى في ليبيا، وأن لا تكون مرحلة لتزكية الانقسامات والتجاذبات.

وأشار بوريطة إلى أن الأساسي الآن؛ هو أن تخرج هذه الحكومة إلى حيّز الوجود، لتتجاوب أولا وقبل كل شيء مع انتظارات الليبيين، الذين يتطلعون إلى هذه الحكومة، أكثر من أي دولة أخرى في المجتمع الدولي.

وأكد بوريطة أن الليبيين في حاجة إلى حكومة تحظى بتزكية من البرلمان الليبي، وممثلة لجميع الأقاليم والتوجهات، لتدبير هذه المرحلة الانتقالية، وللتجاوب مع الاحتياجات اليومية للشعب الليبي، والتحضير للانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل. (وال- الرباط) ر ت

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