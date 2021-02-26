المبعوث الأممي يبحث مع قائد عملية إيريني مراقبة حظر الأسلحة فى ليبيا

التقى المبعوث الخاص يان كوبيش ، اليوم الجمعة، بقائد عملية إيريني الأدميرال فابيو أغوستيني ، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لمراقبة وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمساهمة في تحقيق استقرار وازدهار، بحسب ما أعلنت البعثة الأممية فى إيجاز صحفي اليوم.

وقد أكدت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا، أن المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش ، التقي اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا. وناقشوا أهمية الدعم المتماسك للمؤسسات الدولية ودعم المجتمع في هذا المنعطف الحرج للعملية السياسية الليبية، فيما عبر المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش عن شكره لدعم إيطاليا للأمم المتحدة وجهودها فى ليبيا.