الصول: الدبيبة لم يعلن أسماء حكومته لتفويت الفرصة على المعرقلين

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن منح الثقة للحكومة الجديدة يتطلب نصف الحاضرين+1، مؤكدا أن الخطوة هي سياسية أكثر منها قانونية.

وأوضح الصول، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لم يعلن عن أسماء الحكومة على الإعلام في الوقت الراهن، واكتفى بالإعلان عن إحالة التصور للتشكيلة للجهات المعنية بذلك.

وفسر النائب الخطوة بأنها جاءت بهذا الشكل حتى لا تترك الفرصة للمتربصين والمعرقلين للمشهد.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.