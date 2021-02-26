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دغيم : على القضاء الفصل في قانونية ترؤس قائمة خاسرة أمام قائمة الدبيية في الحكم عليها

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم مساء الجمعة على عدم أحقية رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ” الحجر على النواب أو اختزال رأيهم ” .

وفي تصريح لقناة فبراير الفضائية قال ” دغيم أن عقيلة صالح لا يملك إلا رأيه وصوته الخاص بجودة الحكومة من حيث التركيبة والأسماء ولا يحق له الدعوة للجلسة الخاصة بمنح الثقة أو ترؤسها وفق قاعدة تعارض المصالح  ” .

وأضاف دغيم بأنه : ” يجب على نواب عقيلة تحمل مسؤولياتهم وعلى القضاء الفصل في قانونية ترؤس قائمة خاسرة أمام قائمة الدبيبة في الحكم عليها ” .

وأشار إلى أن عقيلة صالح أمامه مهلة قانونية حتى مساء الأحد للدعوة لجلسة بالمقر القانوني الجديد بسرت ، إلا أن الدعوة قد صدرت بوقت متأخر من مساء الجمعة .

وختم دغيم قائلًا : ” إن لم يدع عقيلة لجلسة فسينتقل اختصاص الدعوة إلى نائبه فوزي نويري وفق النظام الداخلي وله مهلة أيضا إلى مساء الأربعاء ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • لماذا انقلب هذا المنافق زياد دغيم على عقيلة صالح ( اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك ) أكيد ما حصل ما يسعى إليه وما يدعيه فى عدم أحقية صالح لتراس جلسة مجلس النواب لا يجد سندا قانونيا يسنده سوى هرطقة زائدة .

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