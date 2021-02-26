كوبيش يدعو الأطراف الليبية لتسريع تشكيل الحكومة

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، الجمعة، مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما، لتبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وذكرت البعثة الأممية في بيان، أن الطرفين “ناقشا أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية”.

وشدد كوبيش على “ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة”. وأعرب عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

كما التقى كوبيش بقائد عملية أيريني، الأدميرال فابيو أغوستيني، لمناقشة جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار في ليبيا، وفق بيان البعثة.

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