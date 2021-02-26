خبير بريطاني: السلطة الليبية الجديدة ستواجه تحديات لفرض نفسها على المليشيات

قال الخبير البريطاني في الشؤون الليبية من معهد “تشاتام هاوس” في لندن، تيم إيتون، إن السلطة التنفيذية الجديدة قد تواجه تحديات كثيرة من أجل فرض نفسها على المليشيات والأطراف الفاعلة في الساحة الليبية.

وأضاف إيتون في تصريحات صحفية، أنه تم اختيار القادة الجدد للسلطة التنفيذية الجديدة لسببين رئيسيين أولا لأن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي بجنيف لا يريدون حكومة يقودها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشاغا، كما لا يريدون أيضا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مضيفا ثانيا أنه تم اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذين من المحتمل أن يقودوا حكومة انتقالية ليس بالضرورة نتيجة علاقاتهم القوية في الحقل السياسي الليبي إنما من أجل التخلص من أشخاص يحملون ثقلا سياسيا ويهددون جهات فاعلة في الساحة السياسية الحالية.

وتابع إيتون أن الحكومة الجديدة إذا نالت ثقة مجلس النواب لن يكون لديها النفوذ الكافي والثقل السياسي اللازم للتعامل مع الأطراف الفاعلة على الأرض.

ولفت إيتون إلى أن كل المؤشرات تتحدث عن أن رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، سيعتمد نظام المحاصصة داخل الحكومة الجديدة بمعنى أن جميع الأقاليم ستحظى بدور معين داخل حكومته، مشيرا إلى أنه إذا عكست الحكومة الجديدة المحاصصة الإقليمية فإن الشرق قد يدعم حكومته.

وأوضح إيتون أن الدبيبة لوح بإمكانية اللجوء إلى الخيار الثاني كبند إجرائي في ملتقى الحوار السياسي الليبي لأن هناك إمكانية رفض منح الثقة للحكومة الجديدة، مضيفا أنه إذا فشل الدبيبة في نيل الثقة لحكومته فسيعود بلا شك إلى المربع الأول، لافتا إلى أنه تم صياغة هذا البند الإجرائي لمنع تكرار ما حدث في سنة 2016 عندما رفض، عقيلة صالح، منح الثقة لحكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأشار إيتون إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة هو في الأصل محاولة لتقسيم السلطة بين الأطراف المتحاربة لكنها لا تتضمن معالجة الإشكاليات الكبرى في الصراع الليبي، مبينا أنه لا يوجد اتفاق حول كيفية توزيع موارد ليبيا، مؤكدا أن السلطة الجديدة ستحافظ بشكل فعّال على الوضع الراهن.

وبين إيتون أنه إذا حصلت حكومة الدبيبة على الثقة فسوف تسعى للتفاوض مع جميع القوى الفاعلة والمختلفة في الصراع الليبي ولكن دون أن تكون قادرة حقا على ممارسة ضغوط حقيقية على هذا الطرف أو ذاك.

وتابع إيتون أن شكل الحكومة التي سيقدمها الدبيبة إلى مجلس النواب والأسماء التي ستتولى الحقائب الوزارية ستكون محسوبة على بعض الأطراف وهذا سيلعب دورا في مواقف بعض الدول، لافتا إلى أن تركيا سيكون من الصعب عليها مغادرة ليبيا بسبب حصولها على عقود إعادة الإعمار وروسيا أيضا لها مصالح مهمة في ليبيا منها إزعاج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف إيتون أنه من غير المحتمل أن تجعل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من ليبيا أولوية قصوى، معتقدا أن هناك أشياء أخرى ستفعلها واشنطن والتي سيكون لها تأثير على الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن واشنطن ستحاول التركيز بشكل أكبر على ممارسة ضغوطها عبر جهاز الأمم المتحدة.

وأكد إيتون أنه إذا بذلت واشنطن جهودها في مجلس الأمن الدولي فإن هذا سيجعل من الصعب على الجهات الفاعلة التي تنتهك حظر الأسلحة أن تستمر في خرق القانون الدولي بلا عقاب.

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