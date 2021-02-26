الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر اختطاف مراسل تلفزيوني في طرابلس

عبرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن قلقها البالغ لاختطاف الإعلامي الليبي زياد الورفلي، مساء أمس الجمعة، عقب المؤتمر الصحفي لرئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة في طرابلس.

وقالت اللجنة إن الإتصال بالورفلي فقد “فور انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس يوم الخميس 25_ فبراير الجاري” معربة عن شديد إدانتها حيال واقعة الاختطاف، ومطالبة بالتدخل للكشف عن مصيره وبذل الجهود لمعرفة مصيره ، والافراج الفوري عنه.

وأعلنت أنها تحمل الخاطفين وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامته وحياته، داعية إلى اتخاذ “تدابير عاجلة وفعالة للحد من الخطر الذي يحدق بالفاعلين في العمل الإعلامي والصحفي”.