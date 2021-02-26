مخصصتان لنقل النفظ.. انضمام ناقلتا أنوار بنغازي وفزان لأسطول النقل البحري الليبي

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتنائها ناقلتان جديدتان حديثتا الصنع (2021) مخصصتان لنقل النفط الخام و مشتقاته، وتم تسميتهما وهما فـــزان ، أنـــوار بنغـــازي.

وأوضحت الشركة فى إيجاز صحفى أنه تم استلام الناقلة (أنـــوار بنغــازي) اليوم الجمعة ، وفزان الأربعاء الماضى، وبذلك تكون الناقلتان قد انضمتا رسمياً للأسطول ودخولهما الخدمة فعلياَ لأول مرة اعتبارا من هذا التاريخ، مشيرة إلى أنه بذلك تكون الشركة قد تمكنت خلال فترة وجيزة من عام 2021 من تحديث ودعم الأسطول بــ 3 سفن حديثة الصنع ( إبن حوقل – فزان – أنوار بنغازي )، والتي تطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي. .

المواصفات الفنية للناقلة فزان

النوع : ناقلة نفط خام / مشتقات نفطية

هيئة التصنيف : DNV-GL

سنة الصنع : ديسمبر 2020

حوض البناء : COSCO Shipping HI Yangzhou

الحمولة : 114243 طن

الطول : 249.9 متر

العرض : 44 متر

العمق : 21.5 متر

السرعة القصوى : 14.5 عقدة

المواصفات الفنية للناقلة أنوار بنغازي

النوع : ناقلة نفط خام / مشتقات نفطية

هيئة التصنيف : DNV-GL

سنة الصنع : 2021

حوض البناء : COSCO Shipping HI Yangzhou

الحمولة : 114243 طن

الطول : 249.9 متر

العرض : 44 متر

العمق : 21.5 متر

السرعة القصوى : 14.5 عقدة