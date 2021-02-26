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بسبب سؤال عن هانيبال القذافي والجيش: قناة الغد تعلن فقدان الاتصال بمراسلها في طرابلس

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

26 February, 2021

أعلنت قناة الغد الفضائية إنها فقدت الاتصال بمراسلها في طرابلس زياد الورفلي عقب مشاركته في مؤتمر الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية أمس الخميس وتطرقه إلى قضية توحيد الجيش الليبي واحتجاز هانيبال القذافي في لبنان.

وناشدت إدارة القناة في رسالة لها عبر صفحاتها بالتواصل الاجتماعي، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الجديديْن بذل الجهود لمعرفة مصيره وتحملهما مسؤولية العمل على حمايته والحفاظ على سلامته.

يذكر أن منظمات إنسانية وهياكل مهنية محلية، استنكرت بشدة عملية الاختطاف محملة السلطات الرسمية أي مكروه قد يحصل له.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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