عقيلة صالح يدعو لعقد جلسة في سرت الإثنين 8 مارس لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة

دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، أعضاء المجلس إلى عقد جلسة بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة الإثنين الموافق 8 مارس 2021 في تمام الساعة 11 صباحا في حال أكدت اللجنة العسكرية المشتركة تأمين الجلسة.

وقال مجلس النواب في بيان، إنه في حال تعذر عقد الجلسة في مدينة سرت فستكون الجلسة في المقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في نفس الزمان المحدد.

وطالب البيان اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وأوضح البيان أن دعوة مجلس النواب للانعقاد جاء بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري والمادتين رقم 13 الفقرة (04) ورقم 179 من القانون رقم 04 لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على ما عرضه رئيس الحكومة المنتخب من تصور لهيكلة تشكيلة الحكومة.

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