الفاخري:  حالات والوفاة والإصابة سجلت ارتفاعا في سبها خلال شهر فبراير

أخبار ليبيا 24

أكد مدير فرع مركز مكافحة الأمراض في سبها، الدكتور عبدالحميد الفاخري، أن مراكز العزل بالمدينة مكتظة بين حالات خطيرة ومتوسطة.

وأوضح الفاخري، في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن حالات والوفاة والإصابة بفيروس كورونا المؤكدة معملياً سجلت ارتفاعا بالمدينة خلال شهر فبراير الجاري.

وتابع الفاخري، “إن الأرقام المسجلة ليست الأرقام الحقيقية لآن غالبية حالات الاشتباه تكتفي بأخذ العلاج دون التواصل مع الجهات المختصة لتأكيد الحالة معملياً.

وطالب الفاخريٍ، المواطنين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الاحصائية لم تنشر لأن المختبر يتم تعقيمه.

يشار إلى الناطق باسم بلدية سبها، أسامة الوافي، أعلن أمس الخميس عن قرار وقف الدراسة لمدة أسبوعين في المدينة على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بناء على تعليمات لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا.