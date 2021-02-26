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العامة للكهرباء تعلن وصول معدات خاص بصيانة محطة الرويس بالجبل الغربي

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، عن وصول شاحنة محملة بمعدات (عمود التوربين) من ميناء طرابلس البحري إلى محطة الرويس الغازية لإجراء عمرة جسيمة للوحدة الأولى.

وبحسب بيان الشركة، يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة والمضنية التي تبذلها الشركة لدعم الشبكة الكهربائية، ومواجهة أحمال الذروة الصيفية القادمة.

وأشارت الشركة إلى أن ذلك يأتي بعد ما تم تفعيل عقد الاتفاقية وفتح الاعتمادات المستندية مع شركة سيمنس الألمانية؛ لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بمحطة الرويس بالجبل الغربي.

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الشركة العامة للكهرباء محطة الرويس الغازية

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اخبار ليبيا 24

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