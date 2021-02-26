دغيم: عقيلة صالح هو السبب في تأخير إعلان التشكيلة الحكومية بذريعة إنفاذ القانون

أكد عضو مجلس النواب، زياد دغيم، الجمعة، إن رئيس المجلس، عقيلة صالح، هو من أخر إعلان الحكومة الجديدة وتسليمها.

وقال دغيم في تصريح صحفي إن تشكيلة الحكومة جاهزة بالأسماء بعد التشاور وموافقة 120 نائبا، مشيرًا إلى أن إصرار عقيلة صالح على تغييرها جذريا هو ما أخر إعلانها وتسليمها بحجة إنفاذ القانون.

وأضاف دغيم أن صالح آخر من يتكلم عن القانون بعد أن ضربه هو والإعلان الدستوري عرض الحائط بترشحه لرئاسة المجلس الرئاسي دون أن يستقيل من مجلس النواب، متجاهلا نصوصا تمنعه من ذلك.

وتابع دغيم أن الوضع يعاني تداعيات عدم الالتزام بقاعدة قانونية حاكمة، كون عقيلة صالح مصدوما من خسارته قبل 21 يوما أمام الدبيبة، ما جعله يشترط عليه شروطا تعجيزية لكي ينفذ المادة 179 من القانون رقم 4/2014 بدعوة مجلس النواب للانعقاد.

وأشار دغيم إلى أنه وفقا لقاعدة تعارض المصالح فإنه لا يحق لعقيلة صالح الدعوة إلى الجلسة الخاصة بالثقة أو ترأسها وعلى نوابه تحمل مسؤولياتهم التاريخية وعلى القضاء إبداء رأيه بأحقية من ترأس قائمة خاسرة أمام قائمة الدبيبة في الحكم عليهلافتًا إلى أنه وفقا للمادة 179 فإنه على عقيلة صالح دعوة مجلس النواب في مدة أقصاها ثلاثة أيام تنتهي مساء الأحد القادم لجلسة خاصة بالمقر القانوني الجديد بمدينة سرت للتصويت على عدة متلاحقات آخرها التشكيلة وإلا فسينتقل الاختصاص للنائبين.

وأوضح دغيم أنه ليس من حق عقيلة صالح الحجر على حق البرلمان بتقدير جودة تشكيلة الحكومة من عدمه مبينًا أنه لا يملك إلا صوته بالثقة بنعم أو لا.

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