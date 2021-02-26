جبريل أوحيدة: الدبيبة لم يفصح عن أسماء الوزراء ليتجنب التشويش والتشكيك

قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إلى هناك حالة من التردد لدى بعض أعضاء البرلمان حول الحكومة الجديدة.

وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، قائلا: “ورغم ذلك هناك إصرار بين غالبية النواب على عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة، لأنه لا مجال لأي مناورة أمام الوضع القائم”.

وعن رفض رئيس الحكومة الإعلان عن أسماء الوزراء في حكومته، أوضح أوحيدة أن ليبيا تعيش وضعاً غير طبيعي يتطلب التعامل بحكمة.

وأكد النائب البرلماني أن رئيس الحكومة الجديدة لن يستطيع إرضاء الأطراف كافة في ظل المحاصصة التي يتمسك بها البعض، مردفاً: «عدم الإفصاح عن أسماء الوزراء يهدف لتجنب التشويش والتشكيك والتأجيج».

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.