رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى يزور مركزا للأطفال في طرابلس

قالت منظمة اليونيسيف، إن رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، زار مركز بيتي في طرابلس.

وقال ساباديل خلا زيارته:” أنا حقًا مسرور بالعمل المنجز هنا، لقد رأيت الأطفال اليوم، جميعهم ​​يتلقون شيئًا غايه في الأهمية وهو” الأمل” لديهم الكثير للمساهمة في بناء هذا البلد في المستقبل القريب” .

و تقدم مراكز بيتي مساحة آمنة للأطفال لتلقي الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهارات الحياتية، كل ذلك تحت سقف واحد المراكز هي جزء من برنامج اليونيسف في ليبيا الممول من قبل بعثة الاتحاد تحاد الأوروبي في ليبيا

يذكر أنه يتم تنفيذ برنامج مركز بيتي بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية بما في ذلك Intersos Libya و Cesvi Onlusأنشأت اليونيسف وشركاؤها ستة مراكز بيت في أبو سليم ومصراتة وسبها وطرابلس وزوارة، وتعمل حالياً على إنشاء ثلاثة مراكز إضافية في بنغازي.