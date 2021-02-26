الميهوب يطالب بإرجاء منح الثقة للحكومة حتى إعلان موقفها من التواجد التركي

دعا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، الجمعة، رئاسة المجلس وأعضائه بالتريث في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حتى تعلن موقفها الواضح من التواجد التركي ومرتزقته، والمطالبة بدعم لجنة 5+5 وتأييد الموقع الدولي بخروج قوات تركيا ومرتزقتها من البلاد.

وأوضح الميهوب في بيان للجنة نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه في الوقت الذي يتطلع فيه أبناء الشعب الليبي إلى خطاب الحكومة الجديدة بإعلان التشكيلة المقترحة آملين في استكمال استرجاع سيادة الوطن وهيبته وتحسين الخدمات، فوجئوا بقبول الدبيبة الاتفاقيات المبرمة مع المحتل التركي والقبول بتواجدهم على أرض البلاد وفق هذه الاتفاقيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24