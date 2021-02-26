أعضاء بملتقى الحوار: خارطة الطريق لا تلزم رئيس الحكومة بمشاورتنا في تشكيلته

أصدر 20 عضوا بملتقى الحوار السياسي، الجمعة، بيانًا أكدوا خلاله أن خارطة الطريق لا تُلزِم رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بمشاورة أعضاء الملتقى أثناء تشكيل حكومته.

وأكد البيان أن أعضاء ملتقى الخوار لم يشاركوا في أي مشاورات من هذا القبيل، مشددًا على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، وما تضمّنته من مواعيد محدّدة، ونصّت عليه من مراعاة الكفاءة والتمثيل العادل للتنوّع السياسي والجغرافي، وضمان مشاركة المكوّنات الثقافية، وتمثيل المرأة بـ 30%.

وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بالالتئام على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي.

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