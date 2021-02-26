أحمد الشارف: إقليم الغرب يسيطر على تشكيلة الحكومة الجديدة

أكد عضو مجلس النواب أحمد الشارف اليوم السبت رفضه للتشكيلة الحكومية التي طرحها عبد الحميد الدبيبة، بسبب ما اعتبره هيمنة إقليم الغرب على الحقائب وتهميش مدن الجنوب.

وقال الشارف في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن الحكومة يسيطر عليها تيار واحد، ولا تحقق التوازن.

وانتقد عضو مجلس النواب عن الجنوب إقصاء بعض القبائل الليبية من التشكيلة الحكومية الجديدة، ومنها قبائل المقارحة والقذاذفة – على حد قوله- لافتاً إلى أنهم يرفضون الحكومة بشكلها الحالي، ويتمسكون بمبادرة رئيس البرلمان الليبي.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أول من أمس الخميس، تصور تشكيلته الوزارية وهيكلة وبرامج حكومته إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ينتهي موعد تشكيلها اليوم الجمعة.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي إن أسماء حكومته ستعلن في جلسة مجلس النواب المرتقبة لمنح الثقة للحكومة.