20 عضوا بملتقى الحوار السياسي: تشكيل حكومة الوحدة شأن يخص دبيبة وحده

طالب 20 عضوا في ملتقى الحوار السياسي بعدم التأثير على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة في اختياره لتشكيل حكومته، قائلين إنها «مهمة كلف بها من الملتقى، وهي شأن يخصه وحده».

ودعوه ، في بيان أمس الجمعة، إلى «التشاور مع المجلس الرئاسي بشأن اختیار وزيري الدفاع والخارجية فقط»، لافتين إلى عدم وجود في خارطة الطريق ما يلزم دبيبة «بأي نوع من المشاورات مع أعضاء الملتقى» وأكدوا التزامهم بتعهدهم «عدم المشاركة في أي مشاورات جرت أو تجري من هذا النوع، واعتبارها مرفوضة».

كما طلبوا «الالتزام بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية، وما ورد فيها من مواعيد محددة وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من مراعاة الكفاءة والجدارة والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي عند تشكيل الحكومة، وضمان مشاركة المكونات الثقافية، وأهمية التمثيل الحقيقي للمرأة والشباب على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 30%».

وأهابوا بأعضاء مجلس النواب «الالتئام على وجه السرعة لإتمام الاستحقاقات المطلوبة منهم للمرحلة القادمة، وأن يكونوا في مستوى تطلعات الشعب الليبي»

كما ذكروا بـ«الموعد المتفق عليه» للانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل، معقبي: «عاهدنا أنفسنا على احترامه، واعتبرناه موعدا ساميا بغض النظر عن مجريات تشكيل الحكومة».

واختتموا بالإشارة إلى «استمرار الملتقى في أداء مهامه، وجاهزيته لمعالجة أي مختنقات تواجه المسار السياسي للمرحلة التمهيدية، وصولا إلى الانتخابات».

الموقعون:

– وافية سيف النصر

– عبد الله عثمان

– خالد اغليو

– ماجدة الفلاح

– أم العز الفارسي

– الزهراء لنقي

– علي أبونجيم

– أبوالقاسم النمر

– عبدالرحمن العبار

– عزیز دغمان

– ربيعة عبدالرحمن أبوراص

– علي عبدالعزيز

– معاذ المنفوخ

– عبدالرزاق العرادي

– إلهام السعودي

– أحمد الشركسي

– عزة الصيد

– رمضان السنوسي

– السيدة اليعقوبي

– يوسف الفرجاني



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