كوبيش يؤكد على ضرورة تسريع تشكيل الحكومة ومنحها الثقة من مجلس النواب

أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، الجمعة، على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.

جاء ذلك خلال لقاء كوبيش وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في روما، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن الطرفين ناقشا أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية، مبينة أن كوبيش أعرب عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

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