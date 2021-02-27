عقيلة صالح: إذا تعذر عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة في سرت ستكون في طبرق

وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى العاصمة المغربية الرباط، أمس حيث كان في استقباله وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة وذلك لبحث اخر مستجدات الازمة في ليبيا.

وصرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال مؤتمرٍ صحفيٍ جمعه مع وزير الخارجية المغربي بأن المجلس سيعقد جلسة في مدينة سرت لمنح الثقة للحكومة، لكن إذا تعذر ذلك ستكون الجلسة في مدينة طبرق المقر المؤقت لمجلس النواب .

وقال عقيلة بأنه سوف يتم تحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة ، حيث سيقرر مجلس النواب بكل حرية ما يراه في مصلحة البلاد، فإن منحت الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد.

وأضاف بأن مجلس النواب يتطلع إلى تشكيل حكومة مصغرة، تضم كفاءات من مختلف انحاء ليبيا ، موضحا بأن هذه المرحلة في ليبيا هي مرحلة تسوية الخلافات بين أطراف الخصومة ويجب أن تضم الحكومة كفاءات من جميع المناطق الليبية، وأن يشارك الجميع في السلطة للخروج من الأزمة.

وطالب رئيس مجلس النواب رئيس الحكومة الجديدة أن يراعى عند تشكيله للحكومة الكفاءات والنزاهة وأن تكون من كافة أنحاء ليبيا حتى يتم التوافق المنشود، مشيرا إلى مبادرته التي قدمها في إبريل من العام الماضي والتي تقوم على مشاركة أقاليم ليبيا الثلاثة في السلطة التنفيذية والتشريعية بالإضافة إلى المناصب السيادية .