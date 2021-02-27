بيت إسكندر  للفنون يعلن عن مسابقة باسم الفنان الراحل مرعي التليسي

أعلن بيت إسكندر للفنون والثقافة، عن اقامة المسابقة السنوية لسنة 2021 وستكون هذه السنة باسم الفنان التشكيلي الراحل مرعي التليسي.

وأوضح البيت، أن المسابقة، تتضمن مواضيع كل ما له علاقة بإيحاءات التشكيل عند الفنان مرعي التليسي.

وطالب بين إسكندر للفنون في طرابلس، “من المشتركين التكرم بالبحث عن مسيرة هذا الفنان قبل التقديم ، وذلك لمعرفة تفاصيل اختيار مواضيعهم بكل دقة و وضوح”.

وأعلن بيت إسكندر، عن اختياره أعضاء اللجنة التحضرية، وهم الفنان محمد الغرياني، أ. يوسف افطيس، الفنان علي المنتصر، الفنانة د. الهام الفرجاني.

وعن شروط المسابقة، أشار بيت إسكندر، على النحو التالي:

1- القدرة على الرسم و التلوين بشكل متقدم.

2- الالتزام بتسليم العمل فى الموعد المحدد.

3- عدم نشر صورة العمل قبل يوم العرض.

وأضاف البيت، ملاحظة هامة، وهي “يتم رفض العمل فى حالة عدم التزام المشترك بالشروط”.

ودعا بيت إسكندر، في ختام إعلانه، مخاطبته من خلال “ايميل البيت او علي رسائل خاصة للصفحة”.

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