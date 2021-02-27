وفد من القوات المسلحة يقدم مساعدات طبيبة لمستشفى الكفرة وجهاز الإسعاف والطوارف

وصل إلى مدينة الكفرة وفدا من لواء طارق بن زياد التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الجمعة، لتقديم بعض من المساعدات و الدعم إلى القطاع الصحي بالمدينة ، بمستشفى الكفرة وجهاز الإسعاف والطواريء، وقام الوفد بجولة في المستشفى رفقة المدير العام للمستشفى وفي مركز العلاج الطبيعي رفقة مدير المركز وفي جهاز الاسعاف رفقة مدير الجهاز.

والتقى الوفد مع عدد من المسؤولين وحكماء وأعيان المنطقة وعلى رأسهم رئيس المجلس التسييري ورئيس مجلس الحكماء .

يذكر أن الدفعة الاولى من هذه المساعدات شملت بعض التجهيزات والمعدات الطبية وإطارات ونضائد، ووعد الوفد بتقديم المزيد من الدعم لعدد من القطاعات .