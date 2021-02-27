اليونسيف تواصل مهامها التوعوية للأطفال في ليبيا

أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، خلال زيارته لمركز بيتي في طرابلس، عن سروره، بقوله: “أنا حقًا مسرور بالعمل المنجز هنا، لقد رأيت الأطفال اليوم، جميعهم ​​يتلقون شيئًا غايه في الأهمية وهو الأمل لديهم الكثير للمساهمة في بناء هذا البلد في المستقبل القريب”

وأوضحت اليونيسف ليبيا، أن مركز بيتي، يُقدّم مساحة آمنة، للأطفال لتلقي الأنشطة التعليمية والترفيهية والمهارات الحياتية، كل ذلك تحت سقف واحد. وأشارت اليونيسف، إلى أن المراكز هي جزء من برنامج اليونيسف في ليبيا الممول من قبل الإتحاد الأوروبي في ليبيا.

أوضافت اليونيسف، “يتم تنفيذ برنامج مركز بيتي بالشراكة مع المنظمات المحلية والدولية.

وأنشأت اليونيسف وشركاؤها، ستة مراكز بيت في أبو سليم ومصراتة وسبها وطرابلس وزوارة، وتعمل حالياً على إنشاء ثلاثة مراكز إضافية في بنغازي.

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