نادية عمران: هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة بشأن اختيار الحقائب الوزارية

قالت عضو هيئة صياغة الدستور، نادية عمران، الجمعة، إن هناك ضغوطات قوية على الحكومة الجديدة بخصوص اختيار الحقائب الوزارية من بين مئات المرشحين.

وأضافت عمران في تصريح صحفي أنه بالرغم من هذه الغضوط إلا أنه من المفترض اختيار شخصيات ذات كفاءة وغير جدلية، وفي ذات الوقت مراعاة المحاصصة التي أصبحت واقعا ليبيا للأسف.

وتابعت عمران أن هذه الضغوطات تأتي من عدة جهات منها مجلس النواب ولجنة الحوار إلى الصعوبات الأخرى المتمثلة في انعقاد مجلس النواب بنصاب صحيح وتوفر النصاب المفروض لمنح الثقة، وفي حال الفشل سيتوجه الدبيبة لملتقى الحوار وسيخضع لنفس الضغوطات مجددا وعندها سيكون تمرير حكومته من الصعوبة بمكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24