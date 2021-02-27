إيرادات يناير: 1.25 مليار دولار للنفط الخام و 138 مليونا للغاز والمكثفات

أظهرت بيانات أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط أن إيرادات صادرات النفط الخام خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو مليار و 256 مليون دولار، فيما كان الإيراد من الغاز والمكثفات 138.13 مليون دولار.

و أشارت المؤسسة إلى أن الإيراد من المنتجات النفطية وصل إلى 13.31 مليون دولار، في حين جاء الإيراد من البتروكيماويات نحو مليون دولار (997.04 ألف دولار).

وقالت إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغت نحو مليار و 409 مليون دولار.، ووصفته بأنه مستوى قياسي من المبيعات ، مضيفة أن هذه المبالغ «تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي».

وأوضحت المؤسسة أنها لم تتسلم مخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، «وما زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك، و«حتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها».

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