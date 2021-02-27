نقابة الصحفيين الليبيين تدين الاخفاء القسري لمراسل قناة الغد

أخبار ليبيا 24

دانت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، الجمعة، الاخفاء القسري لمراسل قناة الغد العربي، الصحفي زياد الورفلي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس مساء الخميس.

وحملت النقابة المجلس الرئاسي وحكومته، بما في ذلك وزارة الداخلية، مسؤولية تغييب الورفلي، وتطالبهم بالكشف عن مصيره، وتقديم مختطفيه للعدالة فورا.

وأكدت النقابة أنها ستظل تتابع عن كثب التطورات، ومساعي جميع الأطراف لتجاوز هذه الأزمة، يتم الإفراج عن الصحفي زياد الورفلي.

وشددت النقابة على أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق الصحفيين وسلامتهم وحقهم في العمل بحرية وأمان.