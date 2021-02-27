«نصية» لـ«دبيبة»: استعن بالخبراء السياسيين والإعلاميين وابتعد عن «الانتهازيين»

وجه عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب، نصائحه إلى عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة المختار بالابتعاد عن الانتهازيين والفاسدين عن اختيار الخبراء في الحكومة الجديدة.

وقال «نصية»، عبر حسابه بفيسبوك اليوم السبت، «أنصح السيد رئيس الوزراء المكلف بالاستعانة بفريق من الخبراء السياسيين والإعلاميين».

كما أكد «نصية» على رئيس الحكومة الجديد بضرورة الابتعاد عن الشخصيات السابقة التي أفسدت الحياة السياسية قائلا:«بعيدا عن الانتهازيين ومن أفسدوا الحياة السياسية في المراحل السابقة».

واختتم عضو مجلس النواب نصائح قائلا: «ويجب أن يعلم أن من يبني السفينة ليس بالضرورة هو من يقودها».